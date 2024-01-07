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7-يناير-2024
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علي اليوسف
7-يناير-2024
قل لي.. يا أبي؟
تسييس البحث الأكاديمي للحفاظ على الهيمنة الأمريكية على التكنولوجيا
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