معسكر خارجي لمنتخب السيدات تحضيراً لغرب آسيا

يتابع منتخبنا الوطني للسيدات لكرة القدم تحضيراته استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثامنة التي تستضيفها مدينة جدة السعودية في الفترة من 19 ولغاية 28 شباط المقبل.

مديرة قسم الكرة الأنثوية في اتحاد كرة القدم مها قطريب أشارت لـ”البعث” إلى أن منتخبنا الوطني أنهى منذ أيام المعسكر الأول الذي أقيم في العاصمة دمشق، حيث تمّت دعوة عدد كبير من اللاعبات، وشهد المعسكر التزام كافة اللاعبات اللواتي أكّدن رغبتهن بتقديم مستوى جيد يليق بسمعة الكرة الأنثوية السورية، مبينة أنه من خلال المعسكر قام المدير الفني عصام خدّام الجّامع بانتقاء اللاعبات اللواتي تمّت دعوتهنّ للمعسكر الخارجي الذي سيقام في السعودية، وهو المعسكر الأول الخارجي للمنتخب، حيث سيستمر حتى 13 من الشهر الجاري وسيتخلله إقامة لقاءين ودّيين مع المنتخب السعودي.

وأضافت قطريب: هذا المعسكر من شأنه أن يعطي فكرة للكادر التدريبي حول مستوى كافة اللاعبات، وكيفية انسجام لاعبات منتخب الناشئات (الذي توّج بلقب غرب آسيا العام الماضي) وبقية لاعبات المنتخب، مؤكدة أن المنتخب سيستمر في تدريباته بعد العودة من السعودية، حيث سيقام معسكر آخر في دمشق، وقد يقام معسكر ثانٍ خارجي قبل المشاركة في البطولة، خاصة وأن اتحاد كرة القدم يولي المنتخب أهمية كبيرة على أمل تحقيق اللقب الأول على مستوى السيدات، واستمراراً لما حققته كرتنا الأنثوية العام الماضي حيث أحرز منتخبنا للناشئات لقب بطولة غرب آسيا، وكذلك فعل منتخب الواعدات الذي توّج بأول لقب لهذه الفئة في غرب آسيا.