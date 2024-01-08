إدارة الحرية ترفض التخلي عن لاعبيها.. ومحترفون جدد في صفوف الفريق

حلب – محمود جنيد

استأنف فريق الحرية لكرة القدم تدريباته استعداداً لمرحلة إياب الدوري الممتاز تحت قيادة المدرّب محمد نصر الله، الذي تمكّن الفريق معه من تحقيق أربع نقاط من تعادل أمام حطين بحلب وفوز على الكرامة في الجولة الختامية في الحمدانية، كان بمثابة ترياق الأمل للأخضر الحلبي بعد ذهاب عصيب باهت قبع فيه في المركز الأخير.

المدرّب نصر الله أكد لـ”البعث” أنه لن يتخلى عن أي لاعب من التشكيل الذي خاض مرحلة الذهاب، والتركيز سينصبّ خلال فترة الاستراحة ما بين مرحلتي الدوري، على تسوية أمور اللاعبين المادية ورفع جاهزيتهم البدنية والفنية والمعنوية لمرحلة الإياب.

وكشف نصر الله أن أولوية الحفاظ على مجموعة الفريق كاملة، ومن بينها المدافع السنغالي مصطفى سال والعمل عليها، ستترافق مع تدعيم الصفوف بلاعبين من خارج سورية وقع الخيار عليهما وسيتمّ استقدامهما متى تمّ الانفضاض من ترتيب أمور اللاعبين المتواجدين حالياً مع الفريق.

وبالنسبة لوضع كابتن الفريق عبد الرزاق الحسين الذي كان أعلن نهاية مسيرته مع النادي، بيّن المدرّب نصر الله أن الإدارة اجتمعت مع الحسين ورفضت بشكل قاطع فكرة رحيله، مضيفاً أن الفريق يحتاج لجهود اللاعب في مرحلة الإياب التي ستكون كل مباراة فيها بمثابة نهائي ولن يتخلى عنه.

يُذكر أن فريق الحرية الذي يحتلّ المركز الأخير على سلم ترتيب فرق الدوري، تعاقب ثلاثة مدربين على استلام دفة قيادته في مرحلة الذهاب، وهم مقوم عباس والمصري أحمد حافظ وأخيراً محمد نصر الله، كما تمّ فسخ التعاقد بالتراضي مع عدد من اللاعبين على رأسهم الحارس المخضرم خالد الحجي عثمان وبراء دياربكرلي، وعامر دندشي والمحترف النيجيري إبراهيم نور الدين.