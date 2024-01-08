استشهاد لبنانييَن في غارةٍ للاحتلال على خربة سلم

بيروت-سانا

واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على القرى والبلدات في جنوب لبنان، حيث استشهد لبنانيان وأصيب عدد آخر بجروح إثر غارة نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على سيارة في بلدة خربة سلم بقضاء بنت جبيل جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن مسيرة إسرائيلية معادية استهدفت بصاروخ صباح اليوم سيارة على طريق محلة الدبشة في بلدة خربة سلم، ما أسفر عن استشهاد شخصين ووقوع إصابات.

كما تعرّضت بلدة عديسة لقصف إسرائيلي بالقذائف الفوسفورية، وأيضاً تعرضت مزرعة مواش في أطراف الوزاني للاستهداف، فيما اندلعت النيران في مؤسسة تجارية على طريق العديسة نتيجة قصف الاحتلال لها.

وكانت طائرات العدو الحربية شنت صباح اليوم غارة بين بلدتي مروحين وبلاط، كما شنت الطائرات غارات على أطراف بلدتي عيتا الشعب وخلة وردة ملقية عدداً من الصواريخ، وأحدث انفجارها دوياً تردد صداه في معظم مناطق الجنوب، فيما تعالت سحب الدخان الكثيف من المنطقة المستهدفة.