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9-يناير-2024
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العدد 17583 الاثنين 8-1-2024
نشرة الإعلانات العدد 1050 / الثلاثاء 9-1-2024/ 5 صفحات
وزير الأوقاف يشارك في افتتاح مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة (الطريق إلى النسك) بدعوة من وزير الحج والعمرة السعودي
وزير الأوقاف يشارك في افتتاح مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة في مدينة جدة
رئيسي: “داعش” الذي شكلته أمريكا و”إسرائيل” يرتكب جرائم الصهاينة ذاتها
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العدد 17583 الاثنين 8-1-2024
علي اليوسف
8-يناير-2024
العدد 17583 الاثنين 8-1-2024
نشرة الإعلانات العدد 1050 / الثلاثاء 9-1-2024/ 5 صفحات
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