القوات الروسية تستهدف بصواريخ بعيدة المدى مواقع عسكرية للنظام الأوكراني

موسكو-سانا

استهدفت القوات الروسية بصواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة بما فيها صواريخ كينغال مواقع ومنشآت عسكرية للنظام الأوكراني.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: تم صباح اليوم تنفيذ ضربة صاروخية بأسلحة بحرية وجوية طويلة المدى وعالية الدقة، بما في ذلك صواريخ كينغال التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ضد أهداف تابعة للمجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا.

وأضافت الوزارة: إن القوات الروسية صدت على اتجاه كوبيانسك تسع هجمات لقوات النظام الأوكراني، وقضت على 110 جنود، ودمرت دبابتين ومركبتي مشاة قتاليتين وناقلتي جند مدرعتين ومدفعي هاوتزر، وصدت على اتجاه كراسنوليمانسك هجوماً لقوات كييف وأوقعت 230 قتيلاً وجريحاً في صفوفها.

وأشارت الوزارة إلى أن خسائر قوات كييف بلغت على اتجاه دونيتسك أكثر من 250 عسكرياً بين قتيل وجريح ودبابتين وثلاث مركبات قتالية مدرعة ومدفعي هاوتزر، فيما بلغت خسائرها على اتجاه جنوب دونيتسك 130 قتيلاً وجريحاً ومركبتين قتاليتين مدرعتين.

ولفتت الوزارة إلى أن القوات الروسية قضت على 40 عسكرياً أوكرانياً، ودمرت دبابة ومدفع هاوتزر على اتجاه زابوروجيه، وأوقعت أكثر من 60 جندياً بين قتيل وجريح على اتجاه خيرسون.

وبينت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت خمسة صواريخ هيمارس، ودمرت 14 طائرة أوكرانية بدون طيار.

كذلك أعلنت الدفاع الروسية عن تنفيذ سفن أسطول البحر الأسود القتالية تدريبات على إطلاق النار ليلاً ونهاراً خلال مهمة دوريات في البحر الأسود في سياق مهمات دورية، وعمليات لحماية سفن مدنية على طرق الشحن التجارية ذات النشاط المكثف وذلك في مواجهة التهديدات القادمة من أوكرانيا. إلى ذلك أسقطت الدفاعات الجوية الروسية صاروخاً أوكرانياً من نوع (إس -200) استهدف مقاطعة بيلغورود جنوب غرب روسيا، وذلك وفقاً لموقع (RT).