9-يناير-2024
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أخبارصحيفة البعث

القوات العراقية تقبض على ثلاثة إرهابيين في بابل وكركوك

بشار المحمد

بغداد-سانا   

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات العراقية اليوم القبض على إرهابي من تنظيم “داعش” في محافظة بابل وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن المديرية قولها في بيان: وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبكمين محكم تم القبض على إرهابي من عصابات “داعش” الإرهابية، في أحد مداخل محافظة بابل بينما كان ينوي الدخول إليها.

وفي وقت سابق ألقت قوات الأمن العراقي القبض على إرهابيين اثنين خلال عملية في محافظة كركوك شمال البلاد. وهما مطلوبان قضائياً وفق أحكام المادة 4 إرهاب، حيث تم تسليمهما الى الجهات القضائية لاستكمال الإجراءات بحقهما.

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