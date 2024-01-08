القوات العراقية تقبض على ثلاثة إرهابيين في بابل وكركوك

بغداد-سانا

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات العراقية اليوم القبض على إرهابي من تنظيم “داعش” في محافظة بابل وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن المديرية قولها في بيان: وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبكمين محكم تم القبض على إرهابي من عصابات “داعش” الإرهابية، في أحد مداخل محافظة بابل بينما كان ينوي الدخول إليها.