انخفاض حركة البيع في سوق هال حمص

حمص- سمر محفوض

عزا رئيس اللجنة التشغيلية لسوق الهال في حمص المهندس سامي خلوف انخفاض حركة البيع والشراء إلى ارتفاع أسعار الخضار والفواكة الموسمية في الموسم الشتوي، ومعظم منتجات الخضار والفواكة تنخفض لتدني درجات الحرارة، بينما ترتفع أسعار بقية الأصناف بسبب ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي وأجور النقل إلى المحافظات، بالإضافة إلى الوضع المعيشي للمستهلك وضعف القوة الشرائية لديه.

وبيّن خلوف أن الخضار والفواكة الساحلية شهدت ارتفاعاً بأسعارها بنسبة بلغت ٤٠٪ لبعض الأصناف، كالبندورة والخيار والفاصولياء والكوسا والباذنجان، نتيجة انخفاض الحرارة، ما يعني زيادة استخدام المحروقات لتدفئة البيوت البلاستكية من الصقيع وحماية المزروعات من التلف، إضافة إلى ارتفاع أسعار الحمضيات بنسبة ٣٠٪، مع ارتفاع أجور النقل، بينما حافظت بقية أصناف الفواكة على أسعارها مثل التفاح والموز.

وخلال جولة “البعث”على محال بيع الخضار والفواكة لعدد من الأحياء، وبالمقارنة بين أسعار المبيع بالجملة داخل السوق والمبيع بالمفرق خارج السوق هناك نسبة زيادة تتراوح مابين ٢٥ إلى ٣٥٪، حيث أشار أصحاب المحال إلى أنهم باتوا يستجرون نصف الكمية من الخضراوات والاقتصار على الضروريات نتيجة ضعف حركة البيع.