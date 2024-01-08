بنغلادش.. حزب رابطة عوامي يفوز بأغلبية برلمانية ساحقة

داكا-سانا

فاز حزب رابطة عوامي الذي تقوده رئيسة الوزراء البنغالية الشيخة حسينة بأغلبية ساحقة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مفوضية الانتخابات قولها: إن حزب رابطة عوامي فاز بـ 223 مقعداً من أصل 299، فيما حصل مرشحون مستقلون على 52 مقعداً، ونال حزب جاتيا ثالث أكبر حزب في البلاد 11 مقعداً.

وأجريت الانتخابات على 299 مقعداً من أصل 300 مقعد في البرلمان، وتم تأجيل الانتخابات في أحد المقاعد، كما يقتضي القانون بعد وفاة مرشح مستقل.

وقال رئيس مفوضي الانتخابات كازي حبيب أول بعد إغلاق مراكز الاقتراع: إن نسبة المشاركة بلغت نحو 40 بالمئة، فيما رفض الحزب الوطني المعارض بزعامة رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء قبول نتيجة الانتخابات، قائلاً: إن الناخبين رفضوا انتخابات الحكومة الأحادية الجانب.