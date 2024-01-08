ترخيص ٨١٣٣ منشأة حرفية وصناعية في طرطوس

طرطوس – دارين حسن

منحت مديرية صناعة طرطوس الترخيص الصناعي لـ ٨١٣٣ منشأة حرفية وصناعية لغاية تاريخه، برأسمال ٦٦.٥ مليار ليرة، مع توفير نحو ٢٠.٨٨٠ فرصة عمل.

وأوضح مدير صناعة طرطوس المهندس عمار علي أن عدد المنشآت الحرفية المنفذة خلال عام ٢٠٢٣ في المحافظة بلغ ٩٨ منشأة، برأسمال مليارين و900 مليون ليرة، مع ٢٤٣ فرصة عمل، في حين وصل عدد المنشآت الصناعية المنفذة وفق القانون رقم ٢١ إلى ٦٣ منشأة، برأسمال بلغ خمسة مليارات و947 مليون ليرة، مع توفير ٢٦٤ فرصة عمل، بينما بلغ عدد المنشآت الصناعية المنفذة وفق قانون الاستثمار خلال عام ٢٠٢٣ ثلاث منشآت، برأسمال وصل إلى 12 ملياراً و200 مليون ليرة، وفرت نحو ٤٨٤ فرصة عمل، مشيراً إلى أن تلك المنشآت تنوعت بين الغذائية والنسيجية والكيميائية والهندسية.

وبيّن المهندس علي أن عدد المنشآت الحرفية المنفذة لغاية العام الماضي ٦٦٠٣ منشآت، برأسمال بلغ ثمانية مليارات و398 مليون ليرة، وفرت نحو ١١٧٦٠ فرصة عمل، في حين وصل عدد المنشآت الصناعية المنفذة إلى ١٤٩٧ منشأة، برأسمال وصل إلى 18 ملياراً و900 مليون ليرة، مع توفير ٦٣٧٧ فرصة عمل، بينما بلغ عدد المنشآت الصناعية المنفذة على قانون الاستثمار رقم ١٠ لغاية الماضي ٣٣ منشأة برأسمال بلغ 18 ملياراً و184 مليون ليرة، وفرت نحو ١٧٥٢ فرصة عمل.