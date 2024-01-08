حكم بالإعدام على آلاف الجرحى… تحذيرات من اخراج مستشفى شهداء الأقصى من الخدمة
الأرض المحتلة- عواصم – تقارير
استشهد وأُصيب عشرات الفلسطينيين اليوم إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 94 على قطاع غزة المنكوب.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف خلال الساعات الماضية منازل في دير البلح ومحيطها وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 18 وجرح آخرين معظمهم نساء وأطفال.
وأطلقت طائرة مسيّرة للاحتلال النار باتجاه ساحة مستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس جنوب القطاع، فيما قصف طيرانه مباني كلية العلوم والتكنولوجيا جنوب المدينة، كما شن غارات عنيفة على مخيمي المغازي والنصيرات وسط القطاع.
وحاصرت قوات الاحتلال المتوغلة في خان يونس عدة منازل، ونفذت حملة اعتقالات.
من جانبها حذّرت وزارة صحة السلطة الفلسطينية من أن خروج مستشفى شهداء الأقصى عن الخدمة إثر استهدافه المتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، هو حكم بالإعدام على آلاف الجرحى والمرضى وسط قطاع غزة.
وأكدت في بيان، أن الاحتلال يسعى لإخراج مستشفى شهداء الأقصى من الخدمة بأسلوب جديد من خلال قصفها المتكرر بالمسيرات بشكل متعمد، لافتة إلى أن الجرحى والمرضى يحاولون الفرار من المستشفى تحت نيران مسيرات العدو.
وأعلنت صحة السلطة في وقت سابق أن العدوان المتواصل على المنظومة الصحية في قطاع غزة أدى لاستشهاد 326 من الكوادر الطبية واستهداف 150 مؤسسة صحية وإخراج 30 مستشفى و 53 مركزاً للرعاية الصحية عن الخدمة في كل مناطق القطاع.
وفي سياق متصل أعلنت منظمة الصحة العالمية إلغاء عملية نقل مستلزمات طبية إلى شمال قطاع غزة، بسبب استمرار القصف الإسرائيلي العنيف وعدم حصولها على ضمانات أمنية لهذه الخطوة.
وحسب المنظمة، فإن هذه هي المرة الرابعة منذ الـ 26 من كانون الأول الماضي التي تلغى فيها مهمة كانت مقررة لإدخال الإمدادات الطبية إلى مستشفى العودة والصيدلية المركزية في شمال قطاع غزة.
وفي الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال قرية تل غرب نابلس، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح خطيرة.
كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في نابلس وقرية قبلان جنوبها وبلدات عزون في قلقيلية وحوسان والدوحة ومخيم الدهيشة في بيت لحم، واعتقلت 27 فلسطينياً.
من جهة أخرى، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.
إلى ذلك أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل الأسبوع الماضي أكثر من 230 فلسطينياً في الضفة، ما يرفع عدد الفلسطينيين الذين اعتقلهم من الضفة منذ بدء عدوانه على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 5730.
سياسياً، أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مشدداً على الرفض القاطع لمحاولات الاحتلال تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وذكرت وكالة وفا أن عباس أطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائهما في القاهرة اليوم على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكداً ضرورة العمل مع الأطراف كافة على ضمان وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة.
وفي شأنٍ متصل أكدت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل الاستيطان وحرب الإبادة الجماعية بهدف تصفية القضية الفلسطينية، مشددة على أن جريمة الاستيطان في الضفة هي الوجه الآخر لجريمة الإبادة والتدمير في قطاع غزة بهدف تفريغ الأرض من أصحابها الحقيقيين.
دولياً، أعلنت بوليفيا تأييدها للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضدّ “إسرائيل” على جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة دعم هذه المبادرة من قبل المجتمع الدولي. وتعتبر بوليفيا أول دولة في أمريكا اللاتينية تعلن التأييد لهذه الدعوى.
ووفقاً لموقع “RT” أشادت وزارة الخارجية البوليفية بالخطوة التي اتخذتها جنوب إفريقيا بهذا الصدد، مؤكدة أنها خطوة تاريخية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.
ولفتت الوزارة إلى أن بوليفيا بالشراكة مع جنوب إفريقيا وبنغلادش وجزر القمر وجيبوتي تقدمت في الـ 17 من تشرين الثاني الماضي بدعوى إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.