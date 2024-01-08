حكم بالإعدام على آلاف الجرحى… تحذيرات من اخراج مستشفى شهداء الأقصى من الخدمة 

الأرض المحتلة- عواصم – تقارير

استشهد وأُصيب عشرات الفلسطينيين اليوم إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 94 على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف خلال الساعات الماضية منازل في دير البلح ومحيطها وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 18 وجرح آخرين معظمهم نساء وأطفال.

وأطلقت طائرة مسيّرة للاحتلال النار باتجاه ساحة مستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس جنوب القطاع، فيما قصف طيرانه مباني كلية العلوم والتكنولوجيا جنوب المدينة، كما شن غارات عنيفة على مخيمي المغازي والنصيرات وسط القطاع.

وحاصرت قوات الاحتلال المتوغلة في خان يونس عدة منازل، ونفذت حملة اعتقالات.