خسائر بملايين الليرات جراء اقتطاع المحميات في القنيطرة

القنيطرة- محمد غالب حسين

كشف مدير زراعة القنيطرة المهندس رفعت موسى عن خسائر بمئات ملايين الليرات جراء قطع أكثر من (100) شجرة من أشجار السنديان والبلوط والصنوبر والملول المعمرة من غابة قرية جباتا الخشب بغرض الاحتطاب لبيعها، وخاصة بعد ارتفاع سعر الحطب في السوق السوداء إلى أسعار مضاعفة عن العام الماضي، مشيراً إلى وجود ثلاثة مخافر حراجية في خان أرنبة وجباتا الخشب وبئر عجم، ولا يتجاوز عدد الخفراء الحراجيين عدد أصابع اليد الواحدة، مما يدفع ضعاف النفوس للاعتداء على الغابات والأشجار الحراجية، لافتاً إلى أن محمية جباتا الخشب محمية غابية طبيعية حراجية سياحية بامتياز لكونها الأولى من نوعها في محافظة القنيطرة، بمساحة تُقدّر بنحو (133) هـكتاراً.

وأوضح مدير الزراعة أنه نظراً لكثرة الاعتداءات على غابتي جباثا الخشب وطرنجة أقرّت لجنة التشجير الفرعية في محافظة القنيطرة مشاركة الفعاليات الأهلية والاجتماعية من القريتين لحماية الغابة من الاعتداءات التي تتعرّض لها.

وتقرّر في الاجتماع منع دخول أي آليات إلى الغابات الحراجية أو الرعي فيها، وتشديد الرقابة على الغابات، وخاصة من قبل مخافر الضابطة الحراجية التي يجب أن يكون حضورها على مدى الساعة، لافتاً إلى تشكيل لجان محلية في كل قرية لحماية الغابات من القطع الجائر الذي يبيد أشجاراً طبيعية معمرة يزيد عمرها على مئات السنين.

يُشار إلى أنه تمّ خلال العام الماضي تنظيم (63) ضبطاً حراجياً، منها (10) ضبوط ضد مجهول، وضبط حرق وحيد، و(5) رعي، و(4) مصادرات، و(3) ضبوط لكسر الأراضي الحراجية وفلاحتها، علماً أن مساحة الغابات الطبيعية في المحافظة تبلغ (623) هكتاراً موزعة على محميّات في جباتا الخشب وطرنجة وحضر وبريقة وبئر عجم والحلس، بينما مساحة الحراج الاصطناعي تبلغ (2020) هكتاراً في محميات نبع الفوار وكوم محيرس وعين الحمراء والعتم والطلائع وسحيتا والرفيد وصيدا وضفاف سدود المحافظة.