سيدات تلدرة والثورة في دورة الألعاب العربية للأندية

دمشق – عماد درويش

اختبار مهمّ ينتظر رياضتنا الأنثوية عبر المشاركة في فعاليات النسخة السابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تستضيفُها مدينة الشارقة الإماراتية من الثاني وحتى الثاني عشر من شهر شباط المقبل.

رياضتنا ستشارك في الدورة بعدة ألعاب منها كرة الطائرة، ويمثلنا فيها فريق تلدرة (بطل الدوري) وكرة السلة عبر نادي الثورة (بطل الدوري) وكرة الطاولة (أفضل ثلاث لاعبات في منتخبنا) والكاراتيه وألعاب القوى، وهي مشاركة مهمّة لرياضتنا الأنثوية في أكبر محفل عربي، حيث سمح في البطولة بمشاركة اللاعبات المحترفات مع الأندية العربية، وهذا يشكّل ضغطاً على أنديتنا من الناحية المالية، وقد يؤثر على النتائج الرقمية، ورغم ذلك تبقى المشاركة ضرورية جداً لمعرفة مستوانا على صعيد الأندية الغربية.

بعض المصادر أكدت أن المشاركة قد لا تتمّ، خاصة وأن تثبيت المشاركة بالدورة انتهى مع نهاية العام الماضي، لكن الاتحاد الرياضي أصدر قرارات بتشكيل البعثة المشاركة، وحتى الآن لم يصدر قرار الإيفاد كي تستطيع الأندية والاتحادات المعنية العمل على إصدار جوازات السفر للاعبات اللواتي لا يمتلكن “جوازاً”، لذلك على القائمين في المكتب التنفيذي الإسراع بتلافي هذه المشكلة، كي لا نفقد فرصة المشاركة في الدورة، فالوقت قصير وبحاجة لمعرفة هل سنشارك بالدورة أم لا؟.

أمين سرّ اتحاد كرة الطائرة مفيد شريط أوضح لـ”البعث” أن اتحاد اللعبة ونادي تلدرة أنهيا كافة التحضيرات الإدارية للمشاركة في الدورة، لكن الكرة الآن في ملعب الاتحاد الرياضي لإصدار قرار الإيفاد ليستطيع النادي إصدار جوازات السفر لكافة اللاعبات، والتعاقد مع لاعبات أجانب للمشاركة مع الفريق بالدورة.

الجدير بالذكر أن آخر مشاركة لأنديتنا في الدورة العربية كانت عام 2020 حيث شارك نادي تلدرة بصفته بطل دوري كرة الطائرة ونادي الساحل بصفته حامل كأس الجمهورية لكرة السلة للسيدات.