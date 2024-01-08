كهرباء طرطوس تستبدل القواطع المؤقتة

طرطوس – محمد محمود

بدأت شركة كهرباء طرطوس باستبدال عدد من القواطع المؤقتة التي تم تركيبها للمشتركين في المحافظة بعدادات جديدة تم استلامها مؤخراً من الشركة العامة للكهرباء.

وبين مدير قسم المشتركين المهندس عاطف أحمد أنه تم مؤخراً استلام 2000 عداد كدفعة أولى لحل إشكالية العدادات، حيث تم إبدال القواطع غير المنزلية للمشتركين بعدادات “تجاري”، “زراعي”، “صناعي”، مضيفاً: سيتم في الدفعة الثانية استبدال 3000 عدادا لاستكمال تبديل القواطع، والتركيب وفق أقدمية الترتيب والاشتراك، بالإضافة لتركيب أي اشتراك خاص بمحل تجاري مستثمر أو زراعي لبئر ماء بعد التأكد من أنه جاهز للاستثمار.

وكانت الشركة العامة لكهرباء طرطوس قد عملت على تركيب حوالي /6500/ قاطع مؤقت لمشتركيها كحل بديل عن نقص العدادات الموجود حيث بلغ عدد طلبات الاشتراك المتراكمة وغير المركبة 13100 طلبا، علماً أن الشركة العامة قامت بإبرام عقد لتوريد عدادات أحادية الطور لنحو 80 ألف عداد سيتم توريدها تباعاً بحسب حاجة كل محافظة وفرع.

يذكر أن فاقد الشركة العامة لكهرباء طرطوس وصل في العام الماضي قرابة 13.4%، في حين بلغ عدد المشتركين الكلي على مختلف الشرائح والتوترات لحوالي 400 ألف مشتركا في المحافظة.