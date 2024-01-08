ندوة ثقافية لمواجهة الأمية في الحسكة

الحسكة – إسماعيل مطر

نفذت دائرة تعليم الكبار في الحسكة بالتعاون مع مؤسسة الأماني الخيرية ندوة ثقافية لمواجهة الأمية والتحرر منها بعنوان / مكافحة الأمية واجب وطني / وتحدث المحاضرون عن مخاطر الأمية في المجتمعات سيما وأنها تعتبر من المخاطر التي تواجه المجتمعات وخصوصاً في البلدان النامية . وأشار المتحدثون إلى خطة وزارة الثقافة للتخلص من الأمية قبل الحرب الكونية الظالمة على سورية، والتي كانت أحد أهدافها هي سياسة التجهيل الممنهجة التي تعمدتها التنظيمات الإرهابية من خلال أدواتها على سورية، وتخريب وتدمير البنى التحتية ومنها المراكز والمؤسسات التعليمية والثقافية التي تعتبر مراكز إشعاع فكري. وبيّن المحاضرون أن نسبة الأمية في المحافظة كانت قبل الحرب على سورية 17بالمائة، وكان مخطط أن يكون عام 2015 هو عام التخلص والتحرر من الأمية، حيث ناقش الحضور الآليات والأفكار والتصورات التي من شأنها إيجاد مطارح جديدة للبدء بدورات محو الأمية في ظل ظروف الاحتلالين الأمريكي والتركي وأدواتهما العميلة التي تعاني منها المحافظة من خلال التعلم عن طريق الأون لاين، وزيادة فعاليتها وعدد مراكزها ومدربيها.

شارك في أعمال الندوة الدكتور لؤي صيوح محافظ الحسكة، والرفيق تركي حسن أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي، والرفيق نوح خليل مدير مدرسة الإعداد الحزبي، والرفيق بديع جميل موجه اللغة العربية في المحافظة.