ورشات الصيانة بدرعا تباشر بإعادة الخطوط الهاتفية

درعا – دعاء الرفاعي

تواصل كوادر الشركة السورية للاتصالات في درعا عملها لإعادة خطوط الهاتف المقطوعة إلى الخدمة، بعد انقطاع خدمة النت والاتصالات الأرضية عن آلاف المشتركين في مدينة درعا، بسبب سرقة كابلات الهاتف في مناطق متفرقة من دوار الحمامة.

مدير اتصالات درعا المهندس أحمد الحريري أكد أن ورشات الصيانة باشرت بإعادة خطوط الهاتف المقطوعة والكابلات للخدمة من جديد، بعد انقطاع خدمات الاتصالات عن حي الكاشف الشرقي وبعض مناطق حي الكاشف الغربي وحي المنطقة الصناعية، إضافة إلى بعض الدوائر والمؤسّسات العامة التي تتلقى خدمات الاتصالات عبر هذه الكابلات، جراء تعرّض ثلاثة كوابل نحاسية في مدينة درعا للسرقة من قبل مجهولين، لافتاً إلى أن سعة الكوابل الثلاثة المسروقة تبلغ 3600 خط هاتفي بواقع 1200 خط لكل كابل.

الجدير بالذكر أن مدينة درعا تتعرّض منذ سنوات لعمليات سرقة متكررة تستهدف الموقع ذاته للمرة الثالثة خلال عام، إضافة إلى ثلاث مرات في موقع ساحة بصرى، وتكبّد شركة الاتصالات مبالغ مالية تجاوزت المليار ليرة، ولا تقتصر تلك السرقات على مركز المدينة، بل تتعداها لتصل ظاهرة سرقة الكابلات لمعظم المراكز الهاتفية الموزعة على كامل أرجاء المحافظة بغية الاستفادة منها في” التنحيس” وبيعها بأسعار مرتفعة.