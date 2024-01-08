وزير الأوقاف يشارك في افتتاح مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة (الطريق إلى النسك) بدعوة من وزير الحج والعمرة السعودي

بناء على دعوة من وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، شارك وزير الأوقاف الشيخ الدكتور محمد عبد الستار السيد مساء اليوم الإثنين في افتتاح مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة (الطريق إلى النسك) الذي يقام تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بحضور الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود.

ينعقد المؤتمر بنسخته الثالثة لهذا العام وتمتد أعماله من 8 إلى 11 كانون الثاني، وتشمل العديد من الجلسات وورشات العمل حول كافة التفاصيل والخدمات التي تهم الحجاج ، ويشارك في المؤتمر وزراء الأوقاف في الدول العربية والإسلامية ورؤساء بعثات الحج ورؤساء الإدارات الدينية في العالم وعدد من السفراء لأكثر من 80 دولة، ونخبة من الشخصيات الإعلامية والفكرية ورؤساء الجامعات الإسلامية ومديري المراكز الفنية والتقنية والتنفيذية والشرطية الخاصة بشعائر الحج والعمرة.