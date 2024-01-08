رئيسي: “داعش” الذي شكلته أمريكا و”إسرائيل” يرتكب جرائم الصهاينة ذاتها

من جهته أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الإرهاب يشكل خطراً داهماً على جميع الدول والحكومات ويهدد الأمن والسلم والاستقرار الدوليين.

وقال كنعاني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم: إن بلاده “حذرت الدول الغربية من أنه لا يوجد شيء اسمه إرهاب جيد أو إرهاب سيىء”، مشدداً على أن هذا التهديد يتطلب تحركاً شاملاً وبعيداً عن ازدواجية المعايير وعن الذين يستخدمون الإرهاب لأغراضهم الشريرة ليعلموا أن مسؤولية الأعمال الإرهابية لهذه الجماعات تقع عليهم أيضاً ويجب محاسبتهم.

وحول الوضع في غزة قال كنعاني: إنه “يجب على الغربيين أولاً التوقف عن الدعم السياسي والأمني للكيان الصهيوني، كما ينبغي الاستفادة من قدرات الآليات الدولية ومجلس الأمن لإيقاف جرائم الكيان الصهيوني القاتل للأطفال”.

وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن “المطلب الدولي الآن واضح، فيما الدور التخريبي لأمريكا في استخدام الفيتو خدمة للكيان الصهيوني واضح أيضاً”، مبيناً أن المطلب العالمي هو وقف إطلاق النار في المستقبل القريب وهو الموقف الذي تقوم عليه كل المبادرات الإيرانية.

من جانب آخر أوضح كنعاني أن وجود قوات الاحتلال الأميركية في المنطقة يتنافى مع الأمن الإقليمي، معتبراً أن سبب زعزعة أمن المنطقة هو استمرار الدعم الأمريكي المطلق للكيان الصهيوني.

وفيما يتعلق بعقد اجتماع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بشأن القضية الفلسطينية أفاد كنعاني بأنه “من الطبيعي أن أي قدرة بما في ذلك قدرة المجالس والبرلمانات يمكن أن تكون فعالة في نصرة فلسطين وإنهاء جرائم الكيان الصهيوني”.