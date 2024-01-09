أمن البيت الأبيض يعتقل رجلاً صدم سيارته بسياج مجمع المقر الرئاسي 

واشنطن-سانا

أعلنت السلطات الأمريكية عن توقيف شخص بعد صدم سيارته بسياج البيت الأبيض، وذلك في حادثة أخرى بعد عدد من محاولات الاقتحام والتسلل إلى المقر الرئاسي في السنوات الأخيرة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدّث باسم جهاز الخدمة السرية المكلف بحماية الرئيس الأمريكي وكبار مسؤولي الدولة “أنتوني غوغليلمي” قوله في منشور على منصة إكس: إنه قبل السادسة بقليل من مساء أمس اصطدمت سيارة ببوابة خارجية لمجمّع البيت الأبيض، وتم احتجاز سائقها ويجري التحقيق معه.

ولفت المتحدّث إلى أنّ الرئيس بايدن كان خارج واشنطن عند وقوع الحادثة، فيما لم يتّضح في الحال ما إذا كان الاصطدام مجرد حادث عرضي أم هجوماً محتملاً على المبنى الواقع في وسط العاصمة واشنطن.

وفي السنوات الأخيرة شهد البيت الأبيض سلسلة من محاولات الاقتحام وعمليات التسلّل، ما دفع بالسلطات لأن تبني حوله حاجزاً معدنياً أطول وأكثر متانة عام 2020.