المقاومة اللبنانية تُحقق إصاباتٍ مباشرة في مواقع للعدو الإسرائيلي
بيروت-سانا
استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية مواقع وتجمعاً للعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة محققة إصابات مباشرة.
وقالت المقاومة في بيانات منفصلة: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مقاتلو المقاومة بالأسلحة المناسبة التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع بياض بليدا، وأصابوه إصابة مباشرة.
كما استهدفت المقاومة بالأسلحة الصاروخية تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنتي ادميت ويفتاح وموقعي رويسات القرن والبغدادي، إضافة إلى استهدافها بالأسلحة المناسبة موقعين للعدو الإسرائيلي في حانيتا والمالكية، وحققت إصابات مباشرة.
كذلك استهدفت المقاومة بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية مقرّ قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو الإسرائيلي في مدينة صفد المحتلة قاعدة (دادو).
من جانبه واصل العدو الإسرائيلي حتى صباح اليوم اعتداءاته على قرى وبلدات حدودية فى جنوب لبنان.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطيران الحربي المعادي استهدف منازل في بلدة كفركلا، فيما قامت قوات العدو بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه محيط البلدة.
وتتعرض أطراف بلدات عيترون وعيتا الشعب ويارون ومارون الراس في قضاء بنت جبيل منذ صباح اليوم لقصف مدفعي معاد.
إلى ذلك، حلق الطيران الاستطلاعي المعادي طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً إلى مشارف مدينة صور، وبعمق وصل إلى فوق مجرى نهر الليطاني، بالتزامن مع إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في قضاءي صور وبنت جبيل.
وفجراً، قصفت مدفعية العدو أطراف بلدات الناقورة ويارين والجبين والضهيرة وعيتا الشعب وشيحين.