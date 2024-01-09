المقاومة اللبنانية تُحقق إصاباتٍ مباشرة في مواقع للعدو الإسرائيلي

وقالت المقاومة في بيانات منفصلة: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‌مقاتلو المقاومة بالأسلحة المناسبة التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع بياض بليدا، ‏وأصابوه إصابة مباشرة.

كما استهدفت المقاومة بالأسلحة الصاروخية تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنتي ادميت ويفتاح وموقعي ‏رويسات القرن والبغدادي، إضافة إلى استهدافها بالأسلحة المناسبة موقعين للعدو الإسرائيلي في حانيتا والمالكية، وحققت إصابات مباشرة.

كذلك استهدفت المقاومة بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية مقرّ قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو الإسرائيلي في مدينة صفد المحتلة قاعدة (دادو).