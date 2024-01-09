روسيا تؤكّد احتفاظها بالمبادرة الإستراتيجية على الجبهة في أوكرانيا
موسكو-سانا
كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت 215 ألف جندي أوكراني خلال العام الماضي.
ونقل موقع (RT) عن شويغو قوله خلال اجتماع عسكري حول سير العملية العسكرية الروسية:إن القوات الروسية قلصت القدرات القتالية الأوكرانية بشكل ممنهج، وفي عام 2023 تجاوزت خسائر العدو 215 ألف جندي و28 ألف قطعة سلاح، لافتاً إلى أن القوات الروسية تحتفظ بالمبادرة الإستراتيجية على طول الجبهة الممتدة على ألفي كم في أوكرانيا، مشدداً على أن روسيا ستواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق كل أهدافها.
وفي شأنٍ متصل أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن نظام كييف لا يتردد عن قصف أهداف مدنية في الأراضي الروسية، مؤكداً أن هذه الجرائم تعزز أهمية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
واستطرد بالقول: إن الجيش الروسي سيواصل بذل كل ما بوسعه من أجل تقليل مخاطر قصف الأراضي الروسية من جانب أوكرانيا، ثم التخلص منها بالكامل ولا تزال العملية العسكرية مستمرة لتحقيق هذا الغرض.
بدوره أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين أنه من الضروري استكمال عملية نزع السلاح وإزالة النازية من أوكرانيا بالكامل، مردفاً بالقول: نحن نعمل على إزالة النازية بما في ذلك في دونيتسك، حيث نصوغ بوضوح ماهية عملية الإزالة وما يدخل ضمن ذلك أثناء العمليات العسكرية وبعدها.
من جانبه قال عضو مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم ميخائيل شيريميت: فقط شعب أوكرانيا الذي طالت معاناته قادر على وقف تفاقم السيناريو المروع الذي أعدته واشنطن في بلاده، داعياً الأوكرانيين لـ”كسر الأغلال الغربية وتوحيد الصفوف والإطاحة بالمجلس العسكري الأوكراني الذي تم شراؤه لخدمة الغرب”.
إلى ذلك، قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق أوليغ سوسكين: إنه بات من الضروري على الشعب الأوكراني التخلص من نظام كييف والسعي لإحياء السلام مع روسيا.
وعلى الصعيد الميداني، أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها قضت على 595 جندياً أوكرانياً بين قتيل وجريح على مختلف المحاور، كما تم على محور كوبيانسك تدمير مدافع وعتاد له ومستودع للذخيرة بمحيط قرية فيسيلويه، وعلى محوري كراسني ليمانسك ودونيتسك تم تدمير مدافع وعربات قتالية.
أما على محور جنوب دونيتسك فقد تم تدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية، كما تم على محور خيرسون تدمير بضعة مدافع ومحطة رادار “بي 18”.
كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسي 10 صواريخ فامباير تشيكية الصنع، وإسقاط 6 مسيرات أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك.
كذلك أعلنت القوات الروسية أنها تمكنت من تدمير 4 مراكز قيادة ومراقبة و3 تجمعات للقوات الأوكرانية على محور كراسنوليمانسك في جمهورية دونيتسك.
وفي بيلغورود أعلن فياتشسلاف غلادكوف محافظ المقاطعة الواقعة جنوب غرب روسيا عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح إثر القصف الأوكراني على المنطقة أمس، لافتاً إلى أنه تم تفعيل نظام الدفاع الجوي فوق المنطقة واستهداف عشرة أهداف وإسقاطها خلال اقترابها من المدينة بعد القصف الأوكراني الذي تسبب كذلك بأضرار مادية بالأبنية والسيارات في المكان.