روسيا تؤكّد احتفاظها بالمبادرة الإستراتيجية على الجبهة في أوكرانيا

وفي شأنٍ متصل أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن نظام كييف لا يتردد عن قصف أهداف مدنية في الأراضي الروسية، مؤكداً أن هذه الجرائم تعزز أهمية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

واستطرد بالقول: إن الجيش الروسي سيواصل بذل كل ما بوسعه من أجل تقليل مخاطر قصف الأراضي الروسية من جانب أوكرانيا، ثم التخلص منها بالكامل ولا تزال العملية العسكرية مستمرة لتحقيق هذا الغرض.

بدوره أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين أنه من الضروري استكمال عملية نزع السلاح وإزالة النازية من أوكرانيا بالكامل، مردفاً بالقول: نحن نعمل على إزالة النازية بما في ذلك في دونيتسك، حيث نصوغ بوضوح ماهية عملية الإزالة وما يدخل ضمن ذلك أثناء العمليات العسكرية وبعدها.