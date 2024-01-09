كنعاني يحذّر المجتمع الدولي من محاولات الكيان الصهيوني توسيع الصراع داخل المنطقة

طهران – جنيف – سانا

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن لجوء الكيان الصهيوني إلى عمليات إرهابية جبانة مؤشر على ضعف وإفلاس عسكري واضح لهذا الكيان، ناجم عن الضربات الموجعة التي وجّهت له في ساحات المعركة.

وحذّر كنعاني في تصريح له المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من المحاولات السافرة والمتهورة للكيان الصهيوني في توسيع دائرة الحرب والصراع داخل المنطقة.

وقال كنعاني: إن تمادي هذا الكيان في اقتراف جرائم الحرب على حساب الشعب الفلسطيني بغزة والضفة الغربية، وتزامن تلك المجازر مع انتهاك سيادة ووحدة الأراضي اللبنانية والسورية، ولجوء الاحتلال السافر أيضاً إلى الإرهاب الممنهج يهدد بشكل فوري السلام والأمن الإقليمي والدولي.

وفي شأنٍ متصل طالبت إيران المجتمع الدولي بتوفير الحماية الإنسانية للصحفيين الفلسطينيين رداً على استهدافهم الممنهج من قبل الكيان الصهيوني في قطاع غزة.