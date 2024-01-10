الأهلي يتطلع لتجاوز “النفط” العراقي.. وتدعيم أجنبي لنهائيات الدوري

حلب – محمود جنيد

بعد فوزه الأثير على غريمه الوحدة المتصدّر ضمن الجولة العاشرة لدوري سلة الرجال متنفساً معه الصعداء، غادر فريق أهلي حلب إلى العراق متسلحاً بجرعة عالية من المعنويات والثقة التي ستعينه على مواجهة فريق “النفط” العراقي مساء اليوم ضمن الجولة الرابعة لمنافسات بطولة أندية غرب آسيا “وصل”.

ويحتلّ الأهلي المركز الثالث بانتصار وحيد حققه في الحمدانية على “النفط” ذهاباً، خلف غورغان الإيراني المتصدّر بثلاثة انتصارات والحكمة اللبناني الوصيف بانتصارين مقابل خسارة واحدة، بينما يأتي “النفط” العراقي في المركز الأخير دون نقاط بعد تعرّضه لثلاث هزائم، وإلى ذلك ستكون مواجهة الأهلي الساعي لتجديد فوز الذهاب مفصلية لضمان التأهل إلى الدور الثاني.

مدرّب الأهلي التونسي صفوان فرجاني أكد لـ “البعث” جاهزية فريقه الفنية والمعنوية لمواجهة “النفط”، وقدرته على تجديد الفوز وتأكيد التفوق على النفط، بعد البروفة المثالية أمام الوحدة التي تحلّى خلالها الفريق بالروح العالية والتركيز والنجاعة في الشقين الدفاعي والهجومي من خلال تنفيذ وتوفيق اللاعبين بالواجبات المناطة بهم.

من جانبه، رئيس نادي أهلي حلب، رصين مرتيني، أشاد بأداء وروح الفريق في مباراة الوحدة التي استعاد من خلالها توازنه، واعتبرها انطلاقة جديدة للفريق ستجعله أكثر ثباتاً وثقة في مشواره هذا الموسم بشكل عام.

وبيّن مرتيني أن تطلعات الفريق للفوز بالدوري المحلي والذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في “وصل”، ستدعم بلاعبين أجانب قادرين على تحقيق الإضافة المطلوبة للفريق بدءاً من مرحلة “الفاينال فور”، ومن خلفه جمهور النادي الورقة الرابحة التي يعوّل عليها دائماً في دعم ومؤازرة الفريق.