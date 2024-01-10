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10-يناير-2024
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بمشاركة سورية… انطلاق أعمال الاجتماع الأول للجنة فلسطين في الجمعية البرلمانية الآسيوية
العدد 17585 الأربعاء 10-1-2024
نشرة إعلانات العدد 1052/ الخميس 11-1-2024 / 13 صفحة
تواصل المواقف المؤيدة للقضية الفلسطينية والمندّدة بالعدوان على غزة عربياً ودولياً
القوات الروسية تواصل إلحاق الخسائر الفادحة بقوات نظام كييف
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العدد 17585 الأربعاء 10-1-2024
بشار المحمد
10-يناير-2024
العدد 17585 الأربعاء 10-1-2024
نشرة إعلانات العدد 1052/ الخميس 11-1-2024 / 13 صفحة
بمشاركة سورية… انطلاق أعمال الاجتماع الأول للجنة فلسطين في الجمعية البرلمانية الآسيوية
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