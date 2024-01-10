القوات الروسية تواصل إلحاق الخسائر الفادحة بقوات نظام كييف

وجاء في بيان الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا أنه على محور كوبيانسك صدت القوات الروسية أربع هجمات معادية وبلغت خسائر العدو 145 جندياً أوكرانياً ومدافع وعتاداً له، وعلى محور كراسني ليمانسك بلغت خسائر القوات الأوكرانية 190 جندياً.

أما على محور دونيتسك فقد تم إيقاع 280 جندياً أوكرانياً بين قتيل وجريح وتدمير أسلحة ومدافع له وعربات، بينها مدرعتا برادلي أمريكيتان وثلاث مدرعات كوزاك أوكرانية، وعلى محور جنوب دونيتسك صد الجيش الروسي هجومين وبلغت خسائر العدو 170 جندياً بين قتيل وجريح ومعدات وأسلحة ومدافع غربية، وعلى محور زابوروجيه صدت القوات الروسية هجوماً معادياً وتم القضاء على 40 جندياً أوكرانياً، كما بلغت الخسائر على محور خيرسون 50 جندياً وبضعة مدافع غربية.

وحسب التقرير دمر الجيش الروسي محطة رادار “بي 18” ومستودعي ذخيرة.

واعترضت أنظمة الدفاع الجوي ثلاث صواريخ هيمارس أمريكية وصواريخ أورغان، إضافة إلى إسقاط 34 مسيرة في لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه.

إلى ذلك أعلنت الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة ساراتوف جنوب غرب روسيا، مشيرة إلى أنه تم تدمير الطائرة قبل وصولها إلى هدفها.

من جهةٍ ثانية، أعلن القائد العام للبحرية الروسية الأميرال نيكولاي إيفمينوف أن روسيا تعمل على بناء حاملة طائرات جديدة.