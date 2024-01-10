مغالطات ورواية بلينكن المضللة محاولات بائسة لتبرير جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة 

الأرض المحتلة – تقارير

أكدت المقاومة الفلسطينية أن المغالطات والرواية المضللة التي يصرّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على ترديدها مرفوضة، ومحاولاته تبرير جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تعكس مدى التورط الأمريكي فيها، مبينةً أنها ترفض المغالطات والرواية المضللة التي لا زال بلينكن يصر على ترديدها، بعد ستة وتسعين يوماً من العدوان الصهيوني الهمجي على الفلسطينيين، والمستمر بدعم كامل من إدارة الرئيس بايدن.

وأضافت المقاومة: “نعتبر أن محاولات بلينكن تبرير الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإرهابي ضد الفلسطينيين هي محاولات بائسة، لغسل أيدي الاحتلال المجرم من دماء أطفال ونساء وشيوخ غزة، الذين تجاوز عددهم 30 ألف شهيد، وهو ما يعكس مدى التورط الأمريكي في هذه الجرائم والانتهاكات الواسعة لكافة القوانين الدولية التي يرتكبها الجيش الصهيوني الفاشي في قطاع غزة”.

ميدانياً، استهدفت المقاومة الفلسطينية بوابل من قذائف الهاون تمركزاً لجنود وآليات العدو الإسرائيلي جنوب حي الزيتون ومحيط منطقة المحطة في خان يونس في قطاع غزة المحاصر.

من جانبه اعترف الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جندي وإصابة آخر خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

إنسانياً ارتفع عدد ضحايا العدوان المتواصل على القطاع إلى 23357 شهيداً و59410 جريحاً.

وأعلنت صحة السلطة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 14 مجزرة راح ضحيتها 147 شهيداً و243 جريحاً.

وذكرت وكالة “وفا” أن طيران الاحتلال شنّ غارات كثيفة على منازل الفلسطينيين في حي تل السلطان برفح جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد 15 فلسطينياً وإصابة العشرات.

كذلك قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة خان يونس جنوب القطاع ومخيمي البريج والمغازي وسطه وجباليا شماله، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات، فيما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية عشرات الصواريخ صوب المنازل في منطقة الواحة والسودانية وأطراف مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة وقبالة سواحل المنطقة الوسطى والجنوبية من القطاع، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الجرحى.

وفي الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، وحاصرت جميع مداخل البلدة القديمة، وداهمت منازل عدة وسط إطلاق الرصاص، ما أدى لإصابة 12 فلسطينياً، كما اعتقلت عدداً من الشبان.

كذلك اقتحمت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين، وقامت جرافاته بتجريف عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، وألحقت دماراً كبيراً بالبنية التحتية وممتلكات الفلسطينيين.

جاء ذلك في وقت اعتقلت قوات الاحتلال 18 فلسطينياً خلال اقتحامها عدة أحياء في طولكرم والبيرة ومنطقة العروج وبلدتي العبيدية وتقوع في بيت لحم وقرية كفر مالك ومخيم الجلزون في رام الله وبلدة دورا ومخيم الفوار في الخليل.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال مركزاً صحياً في قرية الرشايدة شرق بيت لحم وحطمت محتوياته.

وأدانت وزيرة صحة السلطة الفلسطينية مي الكيلة اعتداء الاحتلال على المركز الذي يقدّم خدمات لآلاف الفلسطينيين مطالبة المجتمع الدولي بتطبيق القانون الدولي والتدخل لحماية المراكز والمنشآت الصحية والطبية من اعتداءات الاحتلال.