تدابير وقائية لمنع انتشار سوسة النخيل الحمراء في ريف دمشق

دمشق – البعث

اتخذت دائرة وقاية النبات في مديرية زراعة ريف دمشق بالتنسيق مع مديرية الحدائق التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشار سوسة النخيل الحمراء في المشاتل والمنصفات والحدائق العامة لما تشكله من خطورة على أشجار النخيل.

وأوضحت رئيسة الدائرة المهندسة رشا فرنسيس أن الجولات الميدانية مستمرة للقضاء على هذه الحشرة، لأنها عدو خفيّ يصعب اكتشافه في بداية الإصابة، مشيرة إلى أنه تمّ تسجيل إصابات عديدة في حدائق ومناطق مختلفة بالمحافظة، وتمّ إزالة 153 شجرة نخيل خلال العام الماضي تبيّن إصابتها بشدة وتقطيعها ونقلها إلى المطمر المخصّص لها بعد رشها بالمبيد وحرقها، لأن المكافحة لم تعطِ جدوى نظراً لاستفحال الإصابة.

وأكدت فرنسيس أنه تمّ رش أشجار النخيل في المحافظة، وهناك متابعة لعمليات الكشف والتحري بصورة مستمرة من قبل فنيي دائرة الوقاية، وتمّ تعميم برنامج الإدارة المتكاملة للحشرة على المناطق والجهات المعنية كافة، وضرورة تطبيقها لرصد الحشرة من خلال المصائد الفرمونية بالتنسيق مع مديرية الحدائق والجهات المعنية الأخرى. وأشارت إلى أنه تمّ التوجيه بعدم إجراء أي عملية تقليم إلا خلال شهري كانون الأول والثاني، مع إجراء الرش الوقائي بعد كلّ عملية لمنع انتشار أي إصابة، وإجراء كافة عمليات المكافحة المطلوبة وبتوقيتها المناسب.