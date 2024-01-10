تواصل المواقف المؤيدة للقضية الفلسطينية والمندّدة بالعدوان على غزة عربياً ودولياً

عواصم – تقارير

تتواصل المواقف المنددة بمجازر الاحتلال الإسرائيلي ضدّ الشعب الفلسطيني في غزة، والمطالبة بوقف إطلاق النار إنسانياً.

وفي التفاصيل، دعت الجزائر لعقد جلسة مفتوحة في مجلس الأمن من أجل مناقشة خطر التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

ونقل موقع الإذاعة الجزائرية عن مصدر دبلوماسي قوله: إن هذه الدعوة تشكل أول تحركات الجزائر في مجلس الأمن لمناقشة خطورة التهجير القسري للفلسطينيين، وخاصة أبناء غزة وما يترتب عنه من آثار سلبية على القضية الفلسطينية العادلة.

وحسب المصدر نفسه فإن هذا التحرك الذي بادرت به الجزائر يؤكد أن القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لها.

وفي شأنٍ متصل، أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أن بلاده طلبت في الجمعية العامة للأمم المتحدة تسريع جهود المجتمع الدولي لوقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف الرئيس الكوبي عبر منصة إكس: إن كوبا “تدين أيضاً الاستخدام المتكرر لحق النقض من قبل الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، لمنع إنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها (إسرائيل) ضد الشعب الفلسطيني”. بدوره أدان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بتواطؤ من الولايات المتحدة ضد الشعب الفلسطيني. وكان النائب الأول لوزير الخارجية الكوبي خيراردو بينالفر أكد في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن وقف إطلاق النار يمثل أولوية لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مديناً الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين. من ناحيتها أكدت نائبة مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة آنا يفستيغنيفا أن الولايات المتحدة باستخدام الضغط والابتزاز أجبرت مجلس الأمن على “إدراج ترخيص فعلي لقتل المدنيين الفلسطينيين في غزة”.