حزب الله ينفي أكاذيب العدو حول اغتيال مسؤول وحدة المسيّرات

بيروت-سانا

نفى حزب الله الادعاء الكاذب لإعلام الكيان الصهيوني حول اغتيال من أسماه تارةً مسؤول وحدة المسيرات في الحزب، أو مسؤول القوة الجوية تارة أخرى.

وقالت العلاقات الإعلامية في الحزب: إن هيئة البث في الكيان الصهيوني والمتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قاما بالادعاء أن العدو قام باغتيال من سماه تارة مسؤول وحدة المسيّرات في حزب الله أو مسؤول القوة الجوية تارة أخرى.

وأضافت: ننفي نفياً قاطعاً هذا الادعاء الكاذب الذي لا صحة له على الإطلاق، ونؤكد أن مسؤول وحدة المسيرات في حزب الله لم يتعرض بتاتاً إلى أي محاولة اغتيال كما ادعى العدو.

وكانت المقاومة الوطنية اللبنانية أعلنت في وقت سابق اليوم أنها استهدفت ‏مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو في مدينة صفد ‏المحتلة (قاعدة دادو) ‏بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية.‏