حزب الله ينفي أكاذيب العدو حول اغتيال مسؤول وحدة المسيّرات
بيروت-سانا
نفى حزب الله الادعاء الكاذب لإعلام الكيان الصهيوني حول اغتيال من أسماه تارةً مسؤول وحدة المسيرات في الحزب، أو مسؤول القوة الجوية تارة أخرى.
وقالت العلاقات الإعلامية في الحزب: إن هيئة البث في الكيان الصهيوني والمتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قاما بالادعاء أن العدو قام باغتيال من سماه تارة مسؤول وحدة المسيّرات في حزب الله أو مسؤول القوة الجوية تارة أخرى.
وأضافت: ننفي نفياً قاطعاً هذا الادعاء الكاذب الذي لا صحة له على الإطلاق، ونؤكد أن مسؤول وحدة المسيرات في حزب الله لم يتعرض بتاتاً إلى أي محاولة اغتيال كما ادعى العدو.
وكانت المقاومة الوطنية اللبنانية أعلنت في وقت سابق اليوم أنها استهدفت مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو في مدينة صفد المحتلة (قاعدة دادو) بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية.
إلى ذلك استشهد مواطن لبناني وأصيب آخر بجراح في غارة لطيران العدو الإسرائيلي على كفرشوبا جنوب لبنان، حيث أطلق صاروخاً باتجاه أحد المنازل في البلدة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وجرح آخر.
كما جدّد العدو صباح اليوم قصف أطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة بالطيران المسير، وحلق طيران العدو الاستطلاعي منذ الليل الفائت وحتى الصباح فوق صور وبنت جبيل بالتزامن مع إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.
وأفشل الجيش اللبناني محاولة العدو إحراق حرش الراهب عبر تمديد أنابيب بلاستيكية بطول 200 متر، تحتوي على مادة البنزين وإحداث فتحات فيها لتنقيط البنزين من الموقع باتجاه الحرش، حيث سارع الجيش لتفكيك الأنابيب وتعطيلها.
وكان العدو الإسرائيلي جدد الليلة الماضية قصفه أطراف بلدات الناقورة ويارين وعلما الشعب والضهيرة وعيتا الشعب وجبلي اللبونة والعلام في القطاع الغربي، وأغارت مسيراته على محيط بلدة الغندورية.