سلة النواعير تستمر في النجاحات وتنتظر الألقاب

حماة – منير الأحمد

تسير كرة السلة في نادي النواعير على الطريق الصحيح وفي المسار التي رسمته لجنة الإشراف القائمة عليها، حيث حققت سلة النادي إنجازاً غير مسبوق بتصدر المجموعة الوسطى تحت 18 عاماً على حساب أندية الطليعة والكرامة والوثبة، وتأهلت للدور النهائي من بطولة القطر لهذه الفئة.

وسبقه إلى هذا الإنجاز فريق تحت 16 عاماً، والأميز أن فريق تحت 21 عاماً حالياً بين فرق المقدمة الثلاثة على مستوى القطر، حيث حقق الأسبوع الماضي ي فوزاً مهماً على المتصدّر أهلي حلب، في صالة الشهيد ناصح علوان. وفي فئة الرجال، وصل الفريق إلى أبعد نقطة ممكنة بمشاركة فرق الصدارة الوحدة والكرامة، وليكون بالمرتبة الثانية خلف الوحدة برصيد 17 نقطة وبفارق السلات عنه، وهو الذي سيستضيف الوحدة في صالة حماة ولديه الأسبوع القادم مباراة مهمّة مع فريق الكرامة، وهو يطمح للفوز عليه والابتعاد عنه بفارق نقطة بانتظار استقبال فريق الوحدة، وفي حال الفوز عليه يعني اعتلاء الصدارة للمرة الأولى في تاريخ نادي النواعير.

هذه النتائج لم تكن لتتحقق لولا لجنة الإشراف المميزة التي تتابع أدق التفاصيل ولا تبخل على كافة الفرق بالدعم اللازم، وتقديم المكافآت عقب كل انتصار، وبناءً على ذلك فإن سلة النواعير لم تعد اليوم مجرد طفرة على مستوى فريق الرجال بل أصبحت متكاملة بدءاً من القواعد وانتهاء بفريق الرجال.