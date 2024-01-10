صباغ في الاجتماع الطارئ للجنة فلسطين باتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي: الانتهاكات الخطيرة والمستمرة بحق أهلنا في غزة تعكس الإرهاب المنظم الذي يجسده كيان الاحتلال

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ أن الشعب الفلسطيني الأعزل ذاق على مدى أكثر من 75 عاماً مرارة القتل والتهجير والتشريد على أيدي الاحتلال الإسرائيلي المتجرد من أدنى مقومات الإنسانية.

وقال صباغ خلال الاجتماع الطارئ للجنة فلسطين باتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في طهران إن المآسي التي نراها يومياً في صور الشهداء والجرحى والدمار الكبير الذي يقوم به كيان الاحتلال يشير بوضوح إلى الأدوات الخبيثة التي تهدف إلى تهجير أهلنا في غزة قسراً من ديارهم في مخالفة صريحة للقانون الدولي ومبادئ ومقاصد الأمم المتحدة.

وأضاف صباغ إن الانتهاكات الخطيرة والمستمرة بحق أهلنا في غزة تعكس الإرهاب المنظم الذي يجسده كيان الاحتلال على مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي يقف ساكناً دون أن تصدر عنه أي مبادرات جدية لوقف آلة القتل والدمار

وتابع صباغ “نقول لأهلنا في فلسطين الحبيبة عموماً وغزة خصوصاً.. إننا معكم ونحن وأنتم شعب واحد فعدونا واحد ومصيرنا واحد ومعركتنا واحدة ونصرنا واحد”.

يتبع..