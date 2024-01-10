غياب غير مبرر لأنديتنا عن البطولة العربية لكرة الطائرة

دمشق – عماد درويش

يبدو أنه مقدّر على أنديتنا المميزة عدم المشاركة في البطولات الخارجية، سواء أكانت على الصعيد العربي أم الآسيوي، وهذا هو حال فريق رجال السلمية لكرة الطائرة الذي توّج للمرة الأولى في تاريخه بلقب الدوري الموسم الماضي بعد فوزه في المباراة النهائية على القطيفة بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

فالظروف المالية الصعبة لم تسمح للنادي بالمشاركة في النسخة الـ 42 لبطولة الأندية العربية للرجال للكرة الطائرة التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمّان، خلال الفترة من 17 ولغاية 29 شباط المقبل، حيث يشارك فيها 13 نادياً من الأردن والإمارات والبحرين والكويت وليبيا وعُمان وقطر والعراق.

وما يحزّ في النفس غياب أنديتنا عن المشاركة في البطولة التي تعتبر محطة مهمة لطائرتنا ولاعبيها، بعد غياب عن المشاركات الخارجية استمر لأكثر من 14 عاماً، وبالتالي لن يعرف القائمون على اللعبة أين أصبح موقعنا عربياً، خاصة وأن الفريق يضمّ في صفوفه مجموعة من اللاعبين الشباب الذين أثبتوا جدارتهم في مباريات الدوري، وبدلاً من مكافأتهم بدعمهم والمشاركة في البطولة العربية لتكون حافزاً لهم وغيرهم من الأندية الأخرى، لذلك نجد أن الإحباط سيبقى ملازماً لهم لعدم المشاركة، خاصة وأن التكاليف ليست كبيرة، فالمشاركة يمكن أن تتمّ عبر السفر بالبرّ ويتبقى موضوع تكاليف الإقامة.

رئيس نادي السلمية صفوان سيفو أوضح لـ “البعث” أن النادي كان راغباً بالمشاركة في البطولة كونها تقام في الأردن، وتكاليفها ليس عالية، لكن المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام لم يوافق بحجج باتت معروفة للجميع، مشيراً إلى أن الغياب أثر على نفسيات اللاعبين الذين كانوا يأملون بالمشاركة لزيادة الاحتكاك مع بقية الأندية العربية.