مقتل اثنين من أخطر العناصر الإجرامية في السويس

القاهرة-سانا

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم مقتل اثنين من أخطر العناصر الإجرامية من تجار المخدرات عقب اشتباك مسلح مع قوات الأمن في السويس شرق البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها على صفحتها الرسمية: أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اعتزام اثنين من أخطر العناصر الإجرامية من متاجري المواد المخدرة، سبق اتهامهما في العديد من القضايا تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة تمهيدا لترويجها، مشيرةً إلى أنهما وبعد مداهمة القوات الأمنية لمكانهما بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات التي ردت على إطلاق النار وتمت السيطرة على الموقف، حيث قتل المجرمان.

وأشارت الوزارة إلى أنه عثر بحوزتهما على 100 كيلوغرام لمخدر الشابو، و2 بندقية آلية وذخائر، موضحة أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة تقدر بحوالي 50 مليون جنيه.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية.