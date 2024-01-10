وزير الصحة يبحث مع السفير الهندي تعزيز التعاون

دمشق-سانا

بحث وزير الصحة الدكتور حسن الغباش مع سفير جمهورية الهند الدكتور إرشاد أحمد سبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجال الصحي.

وأكد الدكتور الغباش خلال اجتماع عقد في مبنى الوزارة اليوم عمق العلاقات ومتانتها بين البلدين على المستويات كافة، لافتاً إلى أن الهند كانت داعمة للقطاع الصحي في سورية، وخاصة بعد كارثة الزلزال والاستجابة لتداعياته وجائحة كورونا، ولا سيما أنها تمتلك الخبرات الطبية النوعية.

وبين وزير الصحة أن سورية تسعى لمزيد من التعاون مع الهند في مجال الصناعات الدوائية الفعالة، كونها صناعة متطورة ولديها مرجعية من الحكومة ووزارة الصحة الهندية، داعياً إلى تبادل الخبرات عبر إرسال أطباء هنود إلى سورية بهدف رفع الكفاءات والخبرات العلمية والطبية.

بدوره، أبدى الدكتور أحمد استعداد الهند لزيادة التنسيق والتعاون بين البلدين في مجال تدريب الكوادر البشرية، من خلال إرسال وفود إلى الهند لتبادل الخبرات أو استقطاب خبراء من الهند إلى سورية، بهدف إجراء محاضرات وندوات علمية تتعلق بالمجال الصحي، إضافة إلى إمكانية إعداد مذكرة تفاهم في مجال المنح والدورات التدريبية.