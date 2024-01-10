وعود بدورات علفية وتأمين السماد والبذار لفلاحي ريف حماة

حماة- البعث أون لاين

أكد وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا خلال لقائه الفلاحين في قرى كفر الطون وخطاب والزغبة بريف حماة أنه سيتم افتتاح دورة علفية جديدة لمربي الثروة الحيوانية في بداية شهر شباط القادم.

ودعا الفلاحين لاستلام الدفعة الأولى من مخصصاتهم من السماد الآزوتي خلال هذا الشهر لأنه سيتم البدء بتوزيع الدفعة الثانية اعتباراً من بداية الشهر القادم وسيتم إغلاق تسليم الدفعة الأولى.

وأشار الوزير إلى توافر حوالي 35 ألف طن بذار قمح عالي الإنتاجية مغربل ومعقم متاح حالياً للفلاحين الراغبين بزراعة أراضيهم وفق الخطة الزراعية، مع زيادة 10% عن الخطة المقررة.

وأوضح الوزير أنه سيتم دعم الحمص والعدس والفول ب 3000 ليرة للكيلو الواحد من صندوق دعم الإنتاج الزراعي، بالإضافة للسعر الذي ستحدده السورية للتجارة للاستجرار 10 آلاف طن من كل من المحصولين، وذلك بهدف تشجيع زراعة المحاصيل البقولية وتطبيق الدورة الزراعية، مشيراً إلى أن توزيع المازوت الزراعي للثروة الحيوانية سيستمر وفق الآلية القديمة من خلال لجنة المحروقات وسيتم أتمتة التوزيع للمداجن اعتباراً من أول نيسان القادم.

بدوره أشار محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة إلى ضرورة التعاون بين جميع الجهات في المحافظة على زراعة كل المساحات المخططة بمحصول القمح، مؤكداً على أهمية هذا المحصول الاستراتيجي، حيث سيتم تسعيره قبل الحصاد وفق التكاليف الفعلية مع هامش ربح جيد للفلاح، منوهاً بأن زراعة القطن مسموحة على شبكات الري الحكومية ويمنع زراعته على الآبار.

وأكد المحافظ أن التوجه الآن لتحقيق التنمية الريفية كونها تشكل أساس تطوير القطاع الزراعي والاستفادة من كافة الموارد المتوفرة على مستوى القرية وتوظيفها بما يخدم السكان وتقديم ما يلزم لتنميتها.

وركزت مداخلات الفلاحين حول رفع سقف التمويل بمستلزمات الإنتاج ديناً من الجمعيات الفلاحية، وزيادة كميات الكهرباء للمحافظة بشكل عام وللآبار في موسم السقاية.