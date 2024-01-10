4.8 مليارات ليرة قيمة رسوم “عقارية طرطوس” للعام الماضي

طرطوس – لؤي تفاحة

بلغت قيمة رسوم مديرية المصالح العقارية في طرطوس المحصلة في العام الماضي 4.8 مليارات ليرة، فيما بلغ عدد العقود المنظمة 67055 ليرة والتكاليف 10764 ليرة، كما تمّ إنجاز /157894/ بيان قيد عقاري، وبلغت قيمة الرسوم الفنية /6993609/ ليرة. وبحسب بشار دغمة مدير المصالح العقارية في طرطوس فإن مجمل المساحات المحدّدة والمحررة في طرطوس بلغت /193816,75/ هكتاراً، فيما بلغ عدد المناطق غير المحدّدة والمحررة /11/ منطقة، كما توجد نحو تسع مناطق قيد العمل ونحو 34 منطقة تحتاج لمسح فني، ومن المتوقع -حسب دغمة- الانتهاء من أعمال التحديد والتحرير في المحافظة خلال ثلاث سنوات ونصف بشرط قطع العلاقة مع الإصلاح الزراعي.

ولفت مدير المصالح العقارية إلى وجود عدة صعوبات تعترض عملية التحديد والتحرير، منها مشكلات التيار الكهربائي وقلة الحواسيب الجديدة، بالإضافة إلى ما تحتاجه هذه الفرق من مقرات مناسبة للدوائر في المناطق.