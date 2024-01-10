62 % نسبة توزيع مازوت التدفئة في دمشق وإنجاز كامل البطاقات المتأخرة

دمشق – رامي سلوم

كشف قيس رمضان، عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والتجارة الداخلية والمحروقات في محافظة دمشق، عن بدء ما يمكن وصفه بالمرحلة الثانية من عملية توزيع مازوت التدفئة على أصحاب البطاقات العائلية في مدينة دمشق، بعد استكمال توزيع المادة على الأسر التي لم تحصل على حصتها الدورة الماضية، والتي تمّ منحها أولوية الدور في توزيع المخصّصات الجديدة.

وأوضح رمضان لـ “البعث” أن نسبة توزيع مازوت التدفئة في مدينة دمشق وصلت إلى 62%، ومن المتوقع استكمال البطاقات المتبقية حتى منتصف شهر شباط المقبل، علماً أن عدد البطاقات العائلية في مدينة دمشق يبلغ 565 ألف بطاقة.

وأشار رمضان إلى أن عملية التوزيع تسير وفق الخطة، حيث تمّ استكمال كامل البطاقات غير المستلمة قبل بداية العام الجديد، والبدء بتوزيع المادة وفق الدور اعتباراً من بداية العام على جميع الأسر.

ولفت عضو المكتب التنفيذي إلى أن عمليات التوزيع تسير بسرعة بناءً على توافر المادة، مع التدخل المستمر والحرص على استمرار التوزيع أيام الجمعة والعطل الرسمية بطلبات إضافية لتغطية النقص، والوصول لأكبر نسبة من المستحقين.

والجدير بالذكر أن أسعار المحروقات شهدت ارتفاعات كبيرة للغاية لتصبح خارج القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة وأن سعر 50 ليتر مازوت غير مدعوم يبلغ نحو 600 ألف ليرة سورية، مع إدراك الجهات المعنية أن عملية الاستبعاد من الدعم لم تحقق العدالة ولا تعكس صورة حقيقية عن الواقع المعيشي للأسر المستبعدة.