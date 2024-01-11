استهداف قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة هيمو بالقامشلي وقرب مطار أربيل

بغداد-سانا

استهدفت المقاومة العراقية يوم أمس قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة هيمو بالقامشلي برشقة صاروخية محققة إصابة مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان: “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب فيها، هاجم أبطال المقاومة العراقية بالأسلحة المناسبة قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة هيمو التي تقع إلى الغرب من مطار القامشلي”.