الاحتلال ينفذ اقتحامات متعددة في الضفة.. والفلسطينيون يتصدّون بالعبوات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ “الجيش” الإسرائيلي شنّ الليلة الماضية عمليات اقتحام واعتقالات في عدّة بلدات في الضفة الغربية.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ “الفلسطينيين تصدّوا للاقتحامات، واستخدموا عبوات ناسفة ضد قوات الجيش، ودارت اشتباكات عنيفة في قلقيليا ورام الله والبيرة”.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنّ قوات الاحتلال اقتحمت طولكرم واعتقلت الأسيرين المحررين أمير حنون وعماد نجار من بلدة عنبتا شرق المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال أيضاً مخيم ومدينة جنين واعتقلت شاباً فلسطينياً وانتشرت في عدد من شوارعها فيما اعتقلت فلسطينيين عقب اقتحامها قرية قريوت وبلدة بيتا جنوب محافظة نابلس.

كذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة البيرة وبلدة بيتونيا وبلدة كفر نعمة غرب رام الله، واعتقلت الشاب أحمد سنيف والأسير المحرر رأفت عبده، ووزّعت منشورات تهديد للمواطنين.

وأفادت مصادر محلية من رام الله بإصابة شاب برصاص الاحتلال في رام الله أثناء انسحاب قوات الاحتلال من حي أم الشرايط.

وفيما تتصاعد وتيرة المواجهات بين المقاومين والاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية أشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ المستوى العسكري لدى الاحتلال يحذّر من أنّ “الضفة على وشك أن تنفجر”.