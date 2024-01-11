لسرقتها شحنات من النفط … البحرية الإيرانية تحتجز ناقلة أمريكية 

طهران – سانا

احتجزت القوات البحرية الإيرانية ناقلة نفط أمريكية بقرار من القضاء الإيراني لقيامها بسرقة شحنات من نفط إيران.

ونقلت وكالة “أرنا” عن مكتب العلاقات العامة للبحرية الإيرانية قوله في بيان: إن احتجاز الناقلة الأمريكية تم بقرار من السلطات القضائية الإيرانية وذلك ضمن مياه خليج عمان.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية احتجزت في الـ 30 من أيار العام الماضي ناقلة النفط الإيرانية “سويز راجان” لترسو بها قبالة ساحل ولاية تكساس الامريكية قبل أن تقوم الناقلة “أم.آر الفرات” التي ترفع علم ليبيريا بنقل شحنة السفينة الإيرانية والتي قُدِّرت قيمتها بنحو 56 مليون دولار بأمر من واشنطن.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية القبض على 35 شخصاً من عناصر الإسناد لمنفذي هجوم كرمان الإرهابي في محافظات كرمان وسيستان وبلوشستان وخراسان رضوي وأصفهان وطهران وأذربيجان غربي.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن “المعلومات المتوافرة تظهر أن المخطط والداعم الرئيسي للعمليات شخص طاجيكستاني دخل في الـ19 من كانون الأول الماضي برفقة امرأة وطفل لتوفير الغطاء إلى البلاد بطريقة غير شرعية، وعن طريق مهربين محليين من الحدود الجنوبية الشرقية، وانتقل إلى محافظة كرمان واستقر في منزل في ضواحي مدينة كرمان”، مشيرة إلى أنه وبالإضافة إلى توجيه العملية كان متخصصاً أيضاً في إنتاج القنابل يدوية الصنع، لذلك بعد الجمع بين مختلف المكونات المتفجرة والكهربائية وإنتاج القنابل غادر البلاد أخيراً قبل يومين من وقوع الحادث الإرهابي.