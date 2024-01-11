السفير الدندح يبحث مع وزير الثقافة والسياحة العراقي سبل تعزيز التعاون

بغداد-سانا

بحث وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي أحمد فكّاك البدراني، والسفير السوري ببغداد صطام جدعان الدندح اليوم سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في مجالات الثقافة والسياحة والآثار.

وقال بيان للوزارة العراقية في بغداد نسخة منه: إن البدراني أكّد على أهمية توطيد العلاقات بين البلدين وعلى مُختلف الأصعدة ثقافياً وسياحياً وآثارياً، إضافة إلى الجانب التجاري والاقتصادي، مبيناً أن من أولويات البرنامج الحكومي العراقي هو الإنفتاح على العالم العربي، وتعزيز أواصر الأخوّة العربية.

من جانبه، أكد السفير الدندح في تصريح له أن الجانبين شددا على حرصهما في تمتين أواصر العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين وتنمية برامجهما المشتركة في المجال الثقافي والسياحي والآثاري.

وبين السفير السوري أن اللقاء بحث عمل اللجنة السورية العراقية المشتركة في المجال السياحي وضرورة تشكيل لجان مشتركة للنهوض ببرامجها، إضافة إلى وضع برامج خاصة بالمجموعات السياحية الثقافية والطبية والدينية ورجال الأعمال والمؤتمرات.