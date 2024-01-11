المقاومة اللبنانية تستهدف مستوطنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ

وقالت المقاومة في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد وإسناداً لمقاومته ورداً على ‏الاعتداءات الصهيونية على المدنيين، وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني في بلدة حانين، ‏استهدفت المقاومة مستوطنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ.

كما استهدفت المقاومة تجمعين لجنود العدو الإسرائيلي في تل شعر ومحيط موقع بركة ريشا وموقعي ‏الرمتا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة والمالكية بالأسلحة المناسبة، محققة إصابات مباشرة فيهما. ‏

وتمكنت المقاومة من إيقاع عدد من القتلى والجرحى باستهدافها تجمعات لجنود العدو في محيط مواقع البغدادي والمطلة وتلة الطيحات وجبل نذر بالأسلحة الصاروخية، فيما دمرت ‏التجهيزات التجسسية للعدو في تلة الكوبرا بالأسلحة المناسبة.

وكانت مصادر لبنانية أفادت بأن عنصرين في الدفاع المدني التابع للهيئة الإسلامية استشهدا اليوم، إثر اعتداء إسرائيلي مباشر على مركز إسعافي في بلدة حانين.