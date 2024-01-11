روسيا.. الاقتصاد الأول في أوروبا والخامس عالمياً

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده أصبحت الاقتصاد الأول في أوروبا، والخامس على مستوى العالم، بالرغم من الضغوط التي تتعرّض لها.

وخلال لقاء اليوم مع رجال أعمال من الشرق الأقصى الروسي قال بوتين وفقاً لوكالة تاس: نتعرض للخنق من كل جانب، ولكن من حيث حجم الاقتصاد الكلي نحن في المرتبة الأولى على مستوى أوروبا، وقد تجاوزنا ألمانيا وحصلنا على المركز الخامس في العالم بعد الصين والولايات المتحدة والهند واليابان ونحن رقم واحد في أوروبا.

ولفت إلى أن معدل نمو الاقتصاد الروسي مع نهاية عام 2023 وصل إلى أكثر من 3.5 بالمئة.