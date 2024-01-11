سفير سورية محمد محمد يقدم للرئيس التونسي أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً فوق العادة ومطلق الصلاحية

تونس-سانا

قدم السفير محمد محمد أوراق اعتماده إلى الرئيس التونسي قيس سعيد سفيراً مفوضاً فوق العادة ومطلق الصلاحية للجمهورية العربية السورية لدى الجمهورية التونسية.

وجرت مراسم تقديم أوراق الاعتماد في قصر قرطاج الرئاسي بحضور كل من وزير الخارجية نبيل عمار والمستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية وليد الحجام.

ونقل السفير محمد تحيات سيادة الرئيس بشار الأسد للرئيس قيس سعيد وتمنياته للشعب التونسي الشقيق بإحراز مزيد من التقدم والازدهار والنماء.

من جانبه، أوضح الرئيس قيس سعيد أن ما يجمع بين سورية وتونس علاقات أخوية متجذرة في التاريخ، مؤكداً حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في المجالات كافة، بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أكد على ضرورة احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها.

وحمل الرئيس التونسي السفير محمد صادق تحياته إلى الرئيس الأسد وتمنياته لسورية بالتعافي ولشعبها الشقيق دوام الأمان والاستقرار، مشدداً على أهمية عودة سورية إلى ألقها ودورها الطبيعي وحضورها المميز عربياً ودولياً.