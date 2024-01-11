طقس اليوم..الحرارة إلى انخفاض وهطولات مطرية غزيرة في أغلب المناطق

توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية قطبية المنشأ تمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئيا بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر في أغلب المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد، خاصة في المناطق الساحلية والشمالية الغربية وممزوجة بالثلج فوق المرتفعات الجبلية ليلاً.

وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كيلو متراً في الساعة أحياناً، وخاصة في المناطق الغربية والجنوبية والبحر متوسط إلى عال ارتفاع الموج.

غداً، تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر في معظم المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد، وخاصة في المناطق الساحلية والشمالية الغربية وممزوجة بالثلج فوق المرتفعات الجبلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..