نحو 83 ألف شهيد وجريح ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة

الأرض المحتلة – تقارير

استشهد 12 فلسطينياً وأصيب العشرات اليوم نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة “وفا” أن طيران الاحتلال قصف منازل في خان يونس وخياماً تؤوي نازحين شمال رفح جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد 12 فلسطينياً وإصابة العشرات.

كذلك ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قصفاً استهدف منزلاً في حي الصبرة بمدينة غزة أسفر عن استشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين.

في الأثناء أفادت صحة السلطة الفلسطينية بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 97 على قطاع غزة إلى 23469 شهيداً و59604 جرحى، مشيرةً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 10 مجازر راح ضحيتها 112 شهيداً و194 جريحاً.

من جانبها واصلت المقاومة الفلسطينية التصدّي لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، وأفادت بأن مقاتلوها استهدفوا بقذائف “الياسين 105” والهاون غرفة قيادة للعدو الإسرائيلي شرق خان يونس وتجمعات لجنود الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع واشتبكوا معهم بالأسلحة الرشاشة وأوقعوهم بين قتيل ومصاب.

كذلك أشارت المقاومة الفلسطينية إلى استهداف آليات الاحتلال بقذائف “الياسين 105” والعبوات المضادة للمدرعات في جنوب القطاع.

إلى ذلك، دعت المقاومة الفلسطينية إلى مواصلة الحراك العالمي، تضامناً مع أهالي قطاع غزة المنكوب، ورفضاً لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وقالت المقاومة في بيان: نجدد دعوتنا لجماهير أمتنا العربية والإسلامية والأحرار في كل العالم إلى مواصلة حراكهم الجماهيري ومسيراتهم وفعالياتهم التضامنية مع قطاع غزة وفلسطين غداً الجمعة ويومي السبت والأحد القادمين، في كل مدن وعواصم وساحات العالم، تأييداً لعدالة قضيتنا ومشروعية نضالنا، ورفضاً للعدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة منذ 97 يوماً، وتنديداً بدعم ومشاركة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فيه.

وأضافت المقاومة الفلسطينية: نُهيب بكل الجماهير الحرة وأصحاب الضمائر الحية في العالم لإعلاء صوتهم ومواقفهم الرافضة والمندّدة بجرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، وضرورة ممارسة كل أشكال الضغط على الدول والحكومات الداعمة لهذه الحرب الوحشية؛ حتى يتوقف العدوان والإجرام الذي طال جميع أبناء القطاع وكل مقومات الحياة الإنسانية.

وفي الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها من جميع الجهات، وداهمت عدة منازل واعتقلت 6 فلسطينيين، فيما قامت جرافات الاحتلال بتدمير البنية التحتية في الحي الشرقي من جنين.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال 10 فلسطينيين خلال اقتحامها بلدات أبو ديس في القدس، وسلواد في رام الله، وعنبتا في طولكرم، وبيتا في نابلس.