نشاطات ثقافية وفنية لكبار السن في جمعية المسنين في سلمية

البعث _ نزار جمول

لم تزل جمعية المسنين في سلمية، منذ انتخاب مجلس إداراتها الجديد، تحقق طموحاتها على كافة المستويات، إن كانت ثقافية أو فنية أو فكرية أو اجتماعية، حتى أنها أقرت الكثير من البرامج التي تخص كبار السن ليتماهى الإسم مع معنى تواجدها.

وعلى مستوى الفعاليات الفنية سارعت لجنتها الثقافية برئاسة الأديب عبد العزيز مقداد لإعطاء الفرصة للعديد من المواهب الفنية الغنائية والموسيقية، إضافة للتميز في تقديم الفن الملتزم من خلال فرقة أدونيا بقيادة المايسترو محمد السلوم التي شكلت الفارق الفني بضمها للعديد من الأصوات الواعدة، إضافة إلى الأمسيات الفنية التراثية والغناء التراثي الذي يخص سلمية.

أما برنامجها في المحاضرات، استقطبت الجمعية محاضرين على مستوى فكري متميز من مدينة سلمية وخارجها، فمن منطقة سلمية الدكتور نور الدين منى الذي تحدث عن الأمن الغذائي ، وقدم الباحث نزار كحلة محاضرة عن رموز الآلهة في بلاد الرافدين، كما قدمت الدكتورة محاسن أحمد محاضرتها عن النرجسية وشخصيتها، وقدم ضيف سلمية الدكتور علي مخلوف محاضرته القيمة عن تطور نظرية التطور، كما استضافت الجمعية المحامي فادي عبود الذي قدم دراسة تحليلية عن تعديلات قانون الأحوال الشخصية.

وفي البرامج الاجتماعية المتنوعة لم يزل برنامج “مشروع عيلتنا” بالتعاون مع العديد من المنظمات والجمعيات الخيرية، وعلى رأسها مؤسسة الأغا خان، وجمعية قطرة أمل، إضافة لفعاليات صحية هدفها التوعية قدم خلالها الدكتور فريد سيفو “عضو اللحنة المركزية للجمعية السورية لداء السكري” محاضرة عن هذا المرض العضال ضمن سؤال وجواب بحضور جماهيري كبير، وتضمنت هذه الفعالية الهامة قياس ضغط للحضور وتحليل للسكر ومن ثم توزيع أدوية مجانية.