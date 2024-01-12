إداناتٌ عربية ودولية واسعة للعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن

عواصم – تقارير

استهجنت الدول العربية والعالمية الخطوة الجبانة التي أقدمت عليها طائرات أمريكية بريطانية عبر شنّها فجر اليوم عدواناً على اليمن، استهدفت فيه العاصمة صنعاء وعدة محافظات أخرى، مؤكدة خطورة هذه الخطوات الرعناء على أمن المنطقة والعالم بأسره.

وفي السياق، أكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي فادي الشمري اليوم أن الغرب يوسع دائرة الصراع والتوترات في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الشمري قوله في تغريدة على موقع X: “‏الغرب يرتكب حماقة أخرى بتوسيع دائرة الصراع وزيادة التوترات في المنطقة، في حين يطالب الآخرين بضبط النفس وتخفيض مواطن التوتر وعدم التصعيد”.

من جهته أدان حزب الله بشدّة العدوان، مؤكداً أن ذلك “سيزيد اليمن قوة وعزيمةً للدفاع عن ‏نفسه و‏مواصلة الطريق في دعم فلسطين والانتصار لقضيتها”.

وأضاف الحزب: إن العدوان الأميركي يؤكد مرةً جديدة أن الولايات المتحدة هي الشريك في المآسي ‌‏والمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة والمنطقة.‏

من ناحيتها أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدّة العدوان، مؤكدة أنه انتهاك واضح للقوانين الدولية ولسيادة اليمن ووحدة أراضيه، ومشيرةً إلى أنه لن يكون لها سوى تأجيج انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي سياق متصل طلبت روسيا من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة اليوم لبحث العدوان. كما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن يشكل مثالاً جديداً على تحريفهما لقرارات مجلس الأمن وتجاهلهما للقانون الدولي، وأن هذه الضربات الجوية هي مثال آخر على تحريف الأنغلوساكسون لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتجاهل التام للقانون الدولي بهدف تصعيد الوضع في المنطقة لتحقيق أغراضهم التدميرية.

كما أعربت الصين عن قلقها من تصعيد التوترات في البحر الأحمر.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ: الصين تشعر بالقلق من تصعيد التوتر في البحر الأحمر.. نحض الأطراف المعنية على التهدئة وممارسة ضبط النفس لمنع اتساع رقعة النزاع في المنطقة، إضافة إلى المحافظة بشكل مشترك على الممرات المائية الدولية.

وشددت المتحدثة على أن “منطقة البحر الأحمر ممر مهم للعمليات اللوجستية الدولية وتجارة الطاقة”.

وفي واشنطن انتقدت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين الأمريكيين قيام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدوان مشترك مع بريطانيا على اليمن، مؤكدين أن ذلك يشكل انتهاكاً للدستور.

وكتبت النائب براميلا جايابال التي ترأس (التجمع التقدمي) في تدوينة على منصة إكس: “هذا انتهاك غير مقبول للدستور الأمريكي، فالمادة الأولى تتطلب بشكل واضح موافقة الكونغرس على أي عمل عسكري”.

بدورها قالت النائب كوري بوش: إن “الرئيس بايدن غير مخول بتوجيه ضربات جوية دون الرجوع إلى الكونغرس، فهذا أمر غير قانوني ومناقض للدستور.. والناس هنا لا يرغبون بحرب أخرى يتم الانفاق عليها من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لقتل المدنيين.. أوقفوا القصف”.

من جانبه قال النائب رو كهانا: “كان على بايدن التوجه إلى الكونغرس قبل توجيه الضربات إلى اليمن والتورط في نزاع آخر في الشرق الأوسط”.

كما طالب النائب مارك بوكان البيت الأبيض بالعمل مع الكونغرس، وكتب في منشور: “لا يمكن للولايات المتحدة أن تخاطر بالتورط في صراع آخر دون الحصول على إذن من الكونغرس”.

وفي شأن متصل تظاهرت حشود من الناشطين المناهضين للحروب أمام البيت الأبيض وفي ساحة تايمز سكوير بمدينة نيويورك الأميركية تنديداً بالعدوان الأميركي البريطاني على اليمن.

وذكرت وكالة رويترز أن المتظاهرين في تايمز سكوير رددوا هتافات احتجاج على العدوان، ورفعوا لافتات تقول: (ارفعوا أيديكم عن اليمن) و(ارفعوا أيديكم عن الشرق الأوسط وعن غزة)، واعتبرت الجهة المنظمة للاحتجاج أن العدوان يشكل تصعيداً خطيراً يمكن أن يؤدي إلى حرب إقليمية أوسع، فيما أظهرت فيديوهات متداولة المحتجين وهم يهتفون أيضاً بتحرير فلسطين، ويرفعون أعلاماً فلسطينية.