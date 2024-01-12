سورية: العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن محاولة يائسة لحرف الأنظار عن جرائم “إسرائيل”

دمشق-سانا

أدانت سورية العدوان الأمريكي والبريطاني على اليمن وما يمثله من تهديد للأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر والملاحة فيه، مؤكدة أنه محاولة يائسة لحرف أنظار الرأي العام العالمي عمّا يرتكبه كيان الاحتلال الإسرائيلي من جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان: “تدين الجمهورية العربية السورية الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية على مدن يمنية، وما تمثله من عدوان على الشعب اليمني، وتهديد للأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر والملاحة فيه”.

وأضافت الوزارة: “تعتبر الجمهورية العربية السورية أن هذا العدوان من جانب الولايات المتحدة الأمريكية هو محاولة يائسة لحرف أنظار الرأي العام العالمي عمّا ترتكبه “إسرائيل” من جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، كما يؤكد مرة أخرى على أنها شريك في العدوان الإسرائيلي عليه”.

وتابعت الوزارة: “تستنكر الجمهورية العربية السورية تصريحات ممثلي الإدارة الأمريكية الذين نصّبوا أنفسهم محامين عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتجاهلوا في استخفاف واضح القانون الدولي والمجازر الوحشية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها “إسرائيل”، وسعيهم الفاضح لتمكينها من الإفلات من المساءلة والعقاب”.

وأعلنت الوزارة ترحيب الجمهورية العربية السورية بالتحرّك الذي قامت به جمهورية جنوب أفريقيا ضدّ “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية جرّاء انتهاكاتها الفاضحة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مشيرةً إلى أن هذا التحرّك الهام يسلّط الضوء على العدد الكبير من الضحايا المدنيين الفلسطينيين وخاصةً الأطفال، كما يضمن مساءلة “إسرائيل” عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني المستمرة منذ 75 عاماً.

وكانت القوات الأمريكية والبريطانية شنّت فجر اليوم عدواناً على اليمن شمل 73 غارة على العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة أسفرت عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين بجروح.