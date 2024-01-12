شهداء وجرحى في العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة لليوم الـ 98

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منزلاً في حي المشاعلة في دير البلح وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعيته بلدة الزوايدة ومخيمي النصيرات والبريج، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وشنّ طيران الاحتلال غارات عنيفة وسط خان يونس جنوب القطاع، وقصف طواقم الإسعاف والإنقاذ خلال عملهم على نقل الجرحى وانتشال جثامين الشهداء، فيما قصفت مدفعيته الأجزاء الجنوبية والغربية من خان يونس.

ووصلت إلى مستشفيات خان يونس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، جثامين 30 شهيداً جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

وحذّرت بلدية غزة من خطورة فيضان بركة تجميع لمياه الأمطار في الشيخ رضوان شمال غزة، بسبب استمرار تساقط الأمطار ووصول مستوى البركة إلى مستوى حرج، وطالبت المؤسسات الدولية بضرورة التدخّل العاجل وتوفير الوقود اللازم لتشغيل مضخات المياه.

ويعيش النازحون في مراكز الإيواء شمال قطاع غزة أوضاعاً كارثية مع استمرار حصار الاحتلال للمنطقة ومنع وصول الوقود للبلديات، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة.

وارتفع عدد ضحايا العدوان المتواصل على غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 23469 شهيداً بينهم 10300 طفل و7100 امرأة و59604 جرحى، بينما ما يزال نحو 7000 في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الاسعاف الوصول إليهم.